Para bancar Walter, Vila Nova depende de parcerias

O Vila Nova buscará parcerias para concluir a negociação com o atacante Walter. O jogador de 28 anos se reuniu na tarde desta terça-feira (9) com o presidente Ecival Martins e deixou claro, segundo o dirigente, que aceita reduzir seu salário para vestir a camisa do Tigre em 2018.

De acordo com o presidente colorado, durante a conversa, Walter se mostrou otimista em concluir a negociação e reconheceu que precisa jogar em um clube que possa se tornar um recomeço em sua carreira.

Ecival Martins, no entanto, revelou que no atual momento o Vila Nova não possui condições de arcar com os salários do jogador. “Vamos trabalhar em cima da possibilidade de conseguir algo excepcional. No momento é uma situação fora dos nossos limites”, comentou o mandatário do Tigre, que afirmou que em relação ao Porto o atacante disse que conseguirá tratar as condições do empréstimo sem que Vila Nova precise investir financeiramente.

Agora, Ecival Martins se reunirá com a direção de futebol do clube goiano e com a comissão técnica para obter o aval para dar andamento na negociação. O presidente colorado acredita que a contratação do jogador pode ter o mesmo impacto que foi a chegada do ex-atacante Túlio Maravilha, que acertou com o Vila Nova pela primeira, de três vezes, em 1999.

“Apesar dele não ter tido um ano bom em 2017, o Walter tem a cara do clube. O torcedor (do Vila Nova) gosta muito dele e teria um impacto da mesma forma como foi o Tulio quando chegou no Vila”, opinou Ecival, que acredita que Walter pode ser um grande parceiro dentro e fora do campo em ações de marketing.

Walter é um sonho antigo de Ecival Martins. Segundo o presidente do Vila Nova, após o desligamento do jogador com o Goiás (março de 2017) ele procurou o jogador para acertar a contratação do atleta, mas não foi possível pelos valores. Após a saída de Walter do Atlético, Ecival Martins voltou a conversar com o atacante e os diálogos evoluíram nesta semana.