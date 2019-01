Esporte Para atrair torcida, Atlético cobrará preços populares no Estadual Clube rubro-negro estipula promoção em que ingressos contra times do interior poderão sair a 10 reais

O Atlético adotará na 1ª fase do Campeonato Goiano preços de ingressos mais baratos do que em relação aos rivais. O clube divulgou nesta terça-feira (15) o preço de 20 reais para o bilhete em jogos contra times do interior. O torcedor que apresentar duas apostas da Timemania, com o Atlético marcado com time do coração pagará metade do valor, desde que a compra ocorra a...