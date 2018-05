Esporte Para Atlético, clássico terá a marca do equilíbrio Dragão, mesmo em momento melhor, descarta favoritismo diante do Goiás. Equipe está indefinida para jogo

O momento do Atlético é melhor, se comparado ao do Goiás, na Série B do Brasileiro. O Dragão tem 11 pontos - 9 de diferença para o rival, que está na zona de rebaixamento (Z4) -, briga para se aproximar da faixa dos quatro melhores colocados (G4) da competição e será mandante no sábado, no Estádio Olímpico, às 16h30. Assim mesmo, o Dragão refuta favoritismo no clássico. ...