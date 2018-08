Esporte Para Alex Henrique, vitória no clássico dá mais tranquilidade ao time Com 35 pontos, o Vila Nova ocupa a 7ª colocação e na próxima rodada enfrenta a Ponte Preta, na sexta-feira (31)

A vitória no clássico contra o Goiás deu uma injeção de ânimo nos jogadores colorados, principalmente no ataque, que marcou três vezes diante do rival. A última vez que o time havia feito três gols havia sido no dia 5 de maio, justamente contra o time esmeraldino. Além dos gols, a vitória também dá uma tranquilidade para o clube, que estava vivendo uma fase conturbada. "Em nenhum...