Esporte Paquetá celebra encontro com Gattuso e se espelha em Kaká para triunfar no Milan O jogador brasileiro foi contratado pelo valor de 35 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais

Contratado em outubro, Lucas Paquetá chegou ao Milan no fim do ano passado e se apresentou oficialmente como novo reforço do clube nesta terça-feira (8). Aos 21 anos, o ex-jogador do Flamengo é uma das principais apostas do time italiano para 2019 e mira em um antigo ídolo milanês para ter sucesso nesta nova jornada. "Kaká foi um campeão, é meu ídolo. Ele teve su...