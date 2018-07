Esporte Papo entre as mulheres da Caminhada e banho no Rio Araguaia; veja o 6º episódio da WebCaminhada A série mostrou os bastidores dos cinco dias da 27ª caminhada Ecológica

Após 5 dias de caminhada e 310 km de Trindade até Aruanã, os atletas da 27ª Caminhada Ecológica chegaram ao destino final. No sexto episódio da série WebCaminhada 2018, a coordenador de eventos de Grupo Jaime Câmara, Kamilla Porto, detalhou a reta final do percurso finalizando com um banho nas águas do Rio Araguaia, em Aruanã. No quinto dia do trajeto, os atl...