Esporte Papa Francisco diz que Copa é oportunidade para diálogo entre nações Pontífice discursou na Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira (13) e desejou que o Mundial seja bem realizado

O papa Francisco aproveitou discurso feito na Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano, nesta quarta-feira, para desejar uma boa realização de Copa do Mundo. O torneio vai ter início nesta quinta-feira, com a partida entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, às 12 horas (de Brasília), em Moscou. "Vai começar a Copa do Mundo na Rússia. Desejo enviar minha cordial saudaç...