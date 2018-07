Esporte Papa consola brasileiros por eliminação na Copa: 'Haverá outra oportunidade' Pontífice deu recado após ver bandeiras do Brasil na Praça de São Pedro neste domingo (8), no tradicional Angelus dominical

O papa Francisco consolou os fiéis brasileiros que compareceram à Praça São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a tradicional missa celebrada pelo pontífice nas manhãs de domingo. O líder da igreja católica lembrou da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na última sexta-feira, em Kazan. "Eu vejo um monte de bandeiras brasil...