Papão anuncia Walter, que será rival dos três goianos na Série B

Walter será rival dos três goianos na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante, que já passou por Goiás e Atlético e chegou a negociar para ser jogador do Vila Nova em 2018, foi anunciado como reforço do Paysandu. O jogador será contratado pelo clube paraense por empréstimo até o fim de 2018. Walter tem contrato com o Porto, de Portugal, até 2019.

CONTRATADO! ✅



Chegamos a marca de 7.000 sócios bicolores adimplentes e para comemorar, anunciamos que Walter é o novo atacante do Paysandu!#AquiÉPaysandu #MaiorAlcateiadoMundo pic.twitter.com/Ooe8NQH26I — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 27, 2018

A história de Watler no futebol goiano é rica em desempenho e polêmicas. Depois de acumular boa passagem pelo Goiás em 2012 e 2013, Walter retornou ao alviverde em 2016. Renovou para 2017, mas deixou o clube após episódio de agressão a um jogador do elenco. Acertou transferência para o Atlético no mesmo ano e defendeu o clube apenas na Série A do Brasileiro. Só que o rendimento foi abaixo do esperado - marcou 5 gols em 25 jogos.

Quando estava sem clube para 2018, o jogador chegou a negociar com o Vila Nova, chegou a dizer que abaixou o salário em até 70%, mas não fechou negócio. O atacante foi a um jogo do Tigre do Goianão na torcida, quando afirmou ter recusado oferta do próprio Paysandu. Agora, acertou com o Papão.

No clube paraense, Walter deve jogar Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B.