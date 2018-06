Esporte Panela de pressão é marca do clássico entre Vila Nova e Atlético Os clubes jogam por fim de jejum e alívio imediato para técnicos, pressionados por reveses recentes

No embalo da Copa na Rússia e às vésperas da estreia da seleção brasileira, Vila Nova e Atlético farão hoje, às 18h30, o clássico goiano da Série B com situação negativa que se repete em jogos entre clubes da capital - novamente terá torcida única, a do Vila, o mandante do jogo no Estádio Serra Dourada. A partida colocará, frente à frente, clubes em momentos semelha...