Esporte Palmeirenses ilustres criticam ação da PM e presença de Bolsonaro em comemoração Bolsonaro subiu ao palco para entregar as medalhas aos atletas do Palmeiras após a partida contra o Vitória, na última rodada da Série A

Um grupo de torcedores do Palmeiras, liderado pelo ex-presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, encaminhou uma carta ao atual presidente Maurício Galiotte cobrando explicações sobre a ação da Polícia Militar nos arredores do Allianz Parque no domingo, após a última partida na vitoriosa campanha no Campeonato Brasileiro, e também sobre a presença de políticos na entrega do troféu. O...