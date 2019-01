Esporte Palmeiras volta aos trabalhos e encaminha saída de três jogadores

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras iniciou a temporada 2019 com novidades na Academia de Futebol. O time do técnico Luiz Felipe Scolari contou com a presença de 11 novidades durante o dia de exames médicos e de corridas pelo campo na Academia de Futebol. Apesar do elenco estar numeroso neste primeiro dia, a diretoria já prepara empréstimos de alguns jogadores que n...