Esporte Palmeiras vence o Vasco no Rio e conquista o título brasileiro Equipe alviverde tem conquista impecável: está invicto há 22 jogos, é dono do maior número de vitórias e o time que mais marcou e menos sofreu gols na competição

O Campeonato Brasileiro tem um campeão indiscutível. Invicto há 22 jogos, dono do maior número de vitórias, time que mais marcou gols e que menos sofreu na competição, o Palmeiras bateu o Vasco por 1 a 0, neste domingo, em São Januário e chegou ao seu décimo título nacional. A festa no Rio, em São Paulo e Brasil afora é do Palmeiras. A conquista deste domingo cor...