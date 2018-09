Esporte Palmeiras vence fora de casa e afunda Chapecoense na zona de rebaixamento

Enfrentar a Chapecoense após o desgastante jogo com o Cerro Porteño pela Copa Libertadores caiu muito bem para o Palmeiras. O frio de 13ºC e a chuva constante não impediram que a maior qualidade técnica do time misto dirigido por Luiz Felipe Scolari obtivesse a vitória por 2 a 1, na Arena Condá, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo deixou Palmeiras com 40...