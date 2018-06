Esporte Palmeiras vence de virada, quebra invencibilidade do São Paulo e encerra jejum Marcos Guilherme abriu o placar para o São Paulo, mas Willian (duas vezes) e Dudu viraram o jogo para o time alviverde

Um Palmeiras apático e que parecia ter poucas chances de sair vitorioso durante o primeiro tempo do clássico com o São Paulo, neste sábado, voltou para a etapa final com uma postura diferente, mais organizado, fez três gols no embalado time tricolor e agora respira depois de uma sequência de três jogos sem vitória. Com dois de Willian e um de Dudu, a equipe de Roger M...