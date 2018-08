Esporte Palmeiras vai completar um mês sem levar gol e atribui sucesso a Felipão Defesa acumula oito partidas consecutivas de invencibilidade, maior sequência dos últimos 30 anos

O torcedor do Palmeiras não sabe há tempos como é sentir um dos momentos mais desagradáveis do futebol: o de ver o time sofrer um gol. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari vai completar no sábado um mês sem ser vazado, um feito marcante na história do clube e conquistado, segundo o elenco, graças ao trabalho do atual treinador em corrigir a defesa. O último...