Esporte Palmeiras terá Felipão como trunfo para tentar vencer no Paraguai O técnico Luiz Felipe Scolari é a principal contratação feita pelo clube, nas últimas semanas

O principal reforço do Palmeiras para começar as oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília) contra o Cerro Porteño, no Paraguai, estará no banco de reservas. O técnico Luiz Felipe Scolari é a principal contratação feita pelo clube, nas últimas semanas, para trazer ao time, dono da melhor campanha da fase de grupos, o espírito ven...