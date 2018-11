Esporte Palmeiras tem a tabela mais difícil até o fim do Brasileirão, diz Jean Dentre os adversários, Atlético-MG e Fluminense não têm riscos de rebaixamento e o Paraná já está na Série B do ano que vem

O lateral Jean afirmou que o Palmeiras terá uma sequência de jogos mais difícil que os outros candidatos ao título até o final do Campeonato Brasileiro. Depois da partida diante do Atlético-MG neste domingo, em Belo Horizonte, o time recebe o Fluminense, visita o Paraná, joga em casa diante do América-MG e vai ao Rio encarar o Vasco. Na última rodada, o time joga em c...