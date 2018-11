Esporte Palmeiras sofre para empatar com Paraná, mas mantém vantagem no topo Diferença ainda é de cinco pontos para o segundo colocado

Paraná e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate contra o lanterna do Brasileirão, o time paulista manteve a vantagem de cinco pontos na liderança: 71 pontos, contra 66 do Flamengo, que venceu o Sport no Recife, por 1 a 0, e superou em um ponto o Internacional, que c...