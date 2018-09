Esporte Palmeiras se pronuncia após Felipe Melo dedicar gol a Jair Bolsonaro Volante marcou um gol na partida contra o Bahia e em entrevista demonstrou apoio ao candidato, no qual ele chamou de ‘futuro presidente’

Depois de marcar no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Bahia, no último domingo (16), Felipe Melo dedicou o gol para o candidato à Presidência Jair Bolsonaro, o que causou polêmica nas redes sociais e fez, inclusive, o Palmeiras se manifestar sobre o assunto e emitir uma nota nesta segunda-feira (17). O volante, que já tinha saído em defesa do jogador Lucas Moura,...