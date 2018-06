Esporte Palmeiras recebe o São Paulo com Roger Machado sob pressão Torcida palmeirense, única no clássico, vai pressionar Roger Machado, técnico alviverde

O Palmeiras aposta no retrospecto positivo em casa para afastar a crise. O momento é delicado para o clube, que encara o São Paulo no clássico deste sábado (1º), às 21 horas, na Arena Palmeiras, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. São três jogos seguidos sem ganhar, atuações fracas, atletas em xeque e o comando de Roger Machado sob pressão. Aliás, mais uma vez o...