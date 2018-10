Esporte Palmeiras quer confirmar vaga na semifinal Em casa, com vantagem diante do Colo Colo, Palmeiras adota cautela para confirmar classificação à próxima fase do torneio

A empolgação da torcida é evidente, ainda mais depois que o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e encaminhou sua classificação para a semifinal da Copa Libertadores ao ganhar do Colo-Colo no jogo de ida em Santiago por 2 a 0. Mas para o confronto de volta contra o chilenos, nesta quarta-feira, o técnico Felipão já avisou que todo cuidado é pouco.O exp...