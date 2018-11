Esporte Palmeiras pode ficar perto do título. Inter não desiste

O torcedor do Palmeiras que fazia contas e esperava que a equipe conquistasse o título do Campeonato Brasileiro já neste domingo (18) contra o Paraná, às 17 horas, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela 35ª rodada, terá de esperar pelo menos mais uma rodada. Restando quatro jogos para o fim, o time tem cinco pontos de vantagem (70 a 65) para o 2º colocado Internacional, ...