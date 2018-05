Esporte Palmeiras perde do Cruzeiro e entra em crise antes de clássico contra o São Paulo Time paulista amarga a terceira derrota nas quatro últimas rodadas em nova atuação ruim pelo Brasileirão; Raposa sobe quatro posições na tabela

O Palmeiras é um time em franco declínio, como ficou claro na derrota desta quarta-feira para o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O terceiro resultado negativo nas quatro últimas partidas veio em nova partida com a combinação de falhas defensivas, ineficiência no ataque e comportamento apático. A si...