Esporte Palmeiras passa pelo Bahia e pega o Cruzeiro na semi

O Palmeiras sofreu com o campo molhado e com a retranca do Bahia até ser premiado por buscar a vitória nesta quinta-feira. O time paulista ganhou por 1 a 0, no Pacaembu, com gol de Dudu no segundo tempo, para se classificar à semifinal da Copa do Brasil. Como o jogo de ida havia sido 0 a 0, a equipe avança e encara na próxima fase o Cruzeiro, seu algoz da edição do a...