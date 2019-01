Esporte Palmeiras oficializa a contratação do lateral Marcos Rocha Após o defensor atuar na última temporada por empréstimo pelo clube paulista, o Atlético-MG aceitou vendê-lo pelo valor de R$ 8 milhões

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. Após o defensor atuar na última temporada por empréstimo pelo clube paulista, o Atlético-MG aceitou vendê-lo pelo valor de R$ 8 milhões. Com a negociação adiantada e tendo o aval do seu antigo clube, o jogador já havia se apresentado para a pré-temporada na última semana e ag...