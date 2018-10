Esporte Palmeiras nega que fará treino aberto na véspera de decisão com o Boca Juniors Com revés nos instantes finais da partida de ida da semi-final, o time paulista busca garantir classificação, tendo que virar um placar de 2 a 0

O Palmeiras divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (29) em que nega a realização de um treino aberto para os torcedores na terça, um dia antes do jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, no Allianz Parque. A razão é uma proibição da Conmebol, apesar da vontade da diretoria do clube. "Ao contrário do que foi propagado em redes ...