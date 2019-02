Esporte Palmeiras multa Deyverson em R$ 350 mil por expulsão contra Corinthians Deyverson foi expulso pela quinta vez em 66 jogos pelo Palmeiras, sendo a segunda em clássicos contra o Corinthians

A diretoria do Palmeiras se reuniu com o atacante Deyverson nesta terça-feira e aplicou ao jogador uma multa de R$ 350 mil por ter cuspido em Richard, do Corinthians, e sido expulso no clássico do último sábado, pelo Campeonato Paulista. No entender da cúpula do clube, o jogador é reincidente no quesito disciplinar e, ao repetir o erro, causou dano à imagem da equipe. ...