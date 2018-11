Esporte Palmeiras goleia o América-MG em casa e fica a uma vitória do título A goleada palmeirense foi construída com gols de Luan, Willian, Dudu (um golaço!) e Deyverson

Poderia ter sido o jogo do título, mas o decacampeonato parece ser apenas uma mera questão de tempo. O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e só não foi campeão porque o Flamengo ganhou do Grêmio por 2 a 0, no Rio de Janeiro. Se a combinação não foi suficiente, pelo menos agora o time só p...