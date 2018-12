Esporte Palmeiras espera por Carlos Eduardo Clube paulista deve anunciar atacante criado no Goiás para ser opção como jogador veloz pelas pontas

O provável próximo reforço do Palmeiras deve ser o atacante Carlos Eduardo, de 22 anos. O jogador do Pyramids, do Egito, está perto de ser confirmado pela equipe e se apresentar ao técnico Luiz Felipe Scolari com credenciais como a reputação de maior venda da história do Goiás e de ter sido disputado no passado por clubes rivais do alviverde.O atacante se transferiu em junho do...