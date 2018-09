Esporte Palmeiras empata com o Cruzeiro e está fora da Copa do Brasil O fim da partida acabou marcado por uma briga no campo e confusão nas tribunas entre a polícia e a torcida do Palmeiras

A lista de sonhos do Palmeiras para o fim do ano terá de ser mais simples. Se o time a torcida esperavam uma série de conquistas, já têm de tirar da cabeça a Copa do Brasil, pois o Cruzeiro é quem avança na semifinal e está na decisão para enfrentar o Corinthians. Nesta quarta-feira, no Mineirão, o empate por 1 a 1 puniu quem perdeu e...