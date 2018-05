Esporte Palmeiras empata com o América-MG e avança às quartas de final da Copa do Brasil Após susto, alviverde confirma vaga na próxima fase do torneio nacional

O Palmeiras precisou superar duas surpresas para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com o empate em 1 a 1 com o América-MG, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O time da casa não esperava jogar mal nem aguardava atuação tão segura e inteligente do adversário, que por pouco não arrancou a vitória e causou uma zebra na partida d...