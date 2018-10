Esporte Palmeiras empata com Flamengo e mantém vantagem na liderança do Brasileirão Time paulista sai na frente com gol de Dudu, mas Marlos Moreno encerra jejum ao empatar no Maracanã

No duelo entre líder e segundo colocado do Brasileirão, deu empate. O Palmeiras visitou o Flamengo no estádio do Maracanã e ficou no 1 a 1, neste sábado, mantendo sua vantagem de quatro pontos para o rival na tabela de classificação (63 a 59). O time paulista saiu na frente, mas sofreu a igualdade e conseguiu segurar a pressão rubro-negra no final.O Palmeiras até que ...