Esporte Palmeiras e Cruzeiro fazem confronto de tira-teimas

Palmeiras e Cruzeiro caminharam até agora com o privilégio de ser as duas únicas equipes do Brasil a continuar na disputa de três competições. Mas a partir desta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, um dos times começa a se despedir desta confortável situação na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A volta será dia 26, no Mineirão. Os dois club...