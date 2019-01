Esporte Palmeiras e Crefisa vão anunciar renovação de contrato nesta quarta Para exibir a marca no uniforme, a empresa pagará R$ 81 milhões por ano

O Palmeiras e a Crefisa vão anunciar nesta quarta-feira a renovação do contrato de patrocínio por mais três temporadas. Para exibir a marca no uniforme, a empresa pagará R$ 81 milhões por ano. O valor terá como acréscimos luvas pela assinatura do acordo, bônus de premiação por títulos e mais ajuda no pagamento dos salários do atacante Borja e do meia Lucas Lima. ...