Esporte Palmeiras e Crefisa oficializam renovação e miram verba de R$ 410 milhões Acordo é válido por três anos

Palmeiras e Crefisa assinaram nesta quarta-feira o novo contrato de patrocínio master. Anunciante da camisa do clube deste 2015, a empresa terá agora um acordo válido por três anos e com a possibilidade de repassar ao cofre alviverde um valor de R$ 410 milhões ao fim do período. O valor será atingido caso a equipe cumpra a meta de conquistar todos os títulos possíveis n...