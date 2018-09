Esporte Palmeiras e Bahia empatam na Fonte Nova Resultado manteve a invencibilidade do clube paulista sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari

Bahia e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, na Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto e Felipe Melo, um em cada tempo, marcaram os gols da partida realizada em Salvador. Com o resultado, o Palmeiras sobe para 47 pontos e permanece na terceira colocação, a três pontos de distância do líder São Paulo, que em outro duelo da tarde empatou p...