Esporte Palmeiras disputará o Paulistão de 2019, mas reafirma que torneio é 'pequeno' Clube paulista alegou ter sido prejudicado, através de interferência externa, na final do campeonato paulista deste ano

O Palmeiras não vai mandar representantes para o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), que vai discutir os detalhes do Campeonato Paulista de 2019 na próxima terça-feira. Apesar da ausência, o clube vai disputar o torneio. As afirmações foram pelo presidente Maurício Galiotte nesta sexta. O dirigente revela que não reatou relações com a entidade, r...