Esporte Palmeiras: Decacampeão com glória Invicto há 22 jogos, Palmeiras bate o Vasco e chega ao seu décimo título nacionalClube consegue ciclo vitorioso e amplia a dinastia de maior campeão nacionalNas últimas quatro temporadas, foram três títulos nacionais celebrados

O torcedor do Palmeiras tem uma nova palavra para repetir com orgulho a partir de agora: decacampeão. O clube mais vencedor de competições nacionais ampliou a liderança nesse quesito ao alcançar a décima taça do Campeonato Brasileiro, ontem, com vitória sobre o Vasco por 1 a 0, e consolidar, nos últimos anos, uma rotina similar à vivida em outras épocas da história: te...