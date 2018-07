Esporte Palmeiras contrata por empréstimo zagueiro Gustavo Gómez, do Milan Defensor de 25 anos ficará pelo menos por uma temporada na equipe paulista

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Milan, O defensor de 25 anos ficará no clube inicialmente por uma temporada. O reforço deve chegar ao Brasil na quarta-feira e logo ser incorporado ao elenco para ser incluído na lista de inscritos para a disputa das oitavas de final Copa Libertadores. Gómez e...