Esporte Palmeiras cede empate ao Ceará depois de abrir 2 a 0 Na próxima rodada, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo na Rússia, o time paulista recebe o líder Flamengo; já o Ceará vai visitar o Atlético-MG

O Palmeiras perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar por 2 a 2 contra o lanterna Ceará, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11.ª rodada. O time paulista chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, desperdiçou chances para definir o confronto, se acomodou na etapa final e permitiu a recuperação do clube cearense.Thiago...