Esporte Palmeiras busca empate com o Atlético-MG e mantém vantagem no topo do Brasileirão Com 67 pontos, o time paulista mantém a distância de 5 pontos para o Internacional, restando apenas 5 jogos para o final da Série A

Atlético-MG e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Independência, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo: Elias abriu o placar para o time mineiro e Bruno Henrique, de pênalti, deixou tudo igual. O resultado manteve o líder Palmeiras cinco pontos à frente do vice-líder Internacional (67 a 62). O clube gaú...