Esporte Palmeiras bate Santos, abre 7 pontos na liderança e confirma vaga na Libertadores Alviverde chegou a fazer 2 a 0, mas viu o Peixe buscar o empate e precisou contar uma falha do goleiro Vanderlei para conseguir a vitória

Foi com certa dose de sofrimento, mas o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 2, neste sábado, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, espantou a tristeza pela eliminação na Copa Libertadores, abriu sete pontos (66 a 59) de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, após 32 rodadas, e, de quebra, confirmou matematicamente vaga já na fase de grupos da próxima edição d...