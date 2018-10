Esporte Palmeiras bate o Ceará por 2 a 1 e amplia vantagem na liderança do Brasileirão Aniversariante do dia, o volante Bruno Henrique comemorou os 29 anos de vida marcando os dois gols da vitória

O Palmeiras derrotou o Ceará por 2 a 1 neste domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aniversariante do dia, o volante Bruno Henrique comemorou os 29 anos de vida marcando os dois gols da vitória; Arthur descontou a favor dos cearenses. Com o resultado, o líder abriu vantagem para o Internacional na pontuação: 62 a 56. ...