Palmeiras bate o Bragantino e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão

O Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Neste domingo (28), em Bragança Paulista, derrotou o Bragantino por 2 a 0, chegou à quarta vitória consecutiva e soma 12 pontos na liderança isolada do Grupo C. Keno e Dudu marcaram os gols, ambos no segundo tempo.



Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Santos, domingo, às 17h, na Arena Palmeiras. O Bragantino, que perdeu o segundo jogo seguido, vai a Campinas enfrentar o Red Bull, sábado, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. A equipe parou nos seis pontos e está em segundo no Grupo A.



O Palmeiras mereceu melhor sorte no primeiro tempo deste domingo. Empurrou o Bragantino para o seu campo de defesa, teve o controle do jogo, mas não conseguiu criar boas chances quando esteve próximo ao gol do adversário. Apresentou grande volume, mas faltaram as conclusões.



Encolhido no seu campo, o Bragantino se defendeu bem e congestionou os espaços próximos à sua área. Mas faltou ao time de Marcelo Veiga segurar mais a bola no campo de ataque para tentar criar oportunidades.



A melhor chance palmeirense na primeira etapa aconteceu aos 36 minutos. Borja recebeu ótimo lançamento de Lucas Lima pelo alto, invadiu a área, dividiu com o zagueiro, mas no momento da conclusão, desequilibrado, chutou fraco de perna esquerda, permitindo a defesa de Alex Alves.



Nos minutos finais, o Bragantino equilibrou o jogo e saiu mais ao ataque. Sem a posse, a melhor oportunidade veio através da bola parada. Aos 42 minutos, após cobrança de falta na área, Antônio Carlos desviou contra o gol palmeirense e a bola passou com perigo sobre o travessão de Jailson.



No início do segundo tempo, o técnico Roger Machado trocou Borja por Keno e, na primeira vez em que tocou na bola, o atacante balançou as redes, aos 18 minutos. Michel Bastos cruzou da esquerda e Keno completou de primeira dentro da área. O zagueiro Guilherme Mattis, quase sobre a linha, não conseguiu evitar o gol palmeirense.



Em vantagem no placar, o Palmeiras aproveitou o momento de desequilíbrio do Bragantino e ampliou. Aos 26 minutos, Dudu recebeu lançamento longo de Felipe Melo, avançou pela esquerda, entrou na área e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Alex Alves.



O segundo gol desmontou o Bragantino. Sem forças para reagir, o time do interior não levou mais perigo ao gol de Jailson. O Palmeiras controlou a partida, tocou bola, envolveu o adversário no seu campo de ataque e esperou pela oportunidade para marcar o terceiro gol, o que acabou não acontecendo.



FICHA TÉCNICA:



BRAGANTINO 0 x 2 PALMEIRAS



BRAGANTINO - Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Evandro, Adenilson (Diego Macedo), Vitinho (Rafael Silva) e Gerley (Hélton Luiz); Léo Jaime e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.



PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê (Moisés) e Lucas Lima; Willian, Borja (Keno) e Dudu (Guerra). Técnico: Roger Machado.



GOLS - Keno, aos 18, e Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).



CARTÕES AMARELOS - Ewerton, Lázaro e Adenilson.



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).