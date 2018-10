Esporte Palmeiras bate Grêmio e deixa outro concorrente para trás O time alviverde chegou aos 59 pontos e só não conseguiu ampliar a vantagem na liderança por culpa do Internacional, que venceu de virada o São Paulo

O Palmeiras superou mais um concorrente direto na briga pelo título. Assim como fez diante do São Paulo, o time de Luiz Felipe Scolari derrotou neste domingo, no Pacaembu, o Grêmio, por 2 a 0 - mesmo placar feito sobre o rival, inclusive -, com propriedade e garantiu mais uma rodada na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, restando nove para o término da competição. ...