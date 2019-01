Esporte Palmeiras anuncia renovação de contrato de Dudu até o fim de 2023 Pelo Palmeiras, o atacante tem dois títulos do Campeonato Brasileiro, conquistados em 2016 e 2018, e um da Copa do Brasil, edição vencida em 2015

O Palmeiras anunciou neste sábado (19) a renovação de contrato do atacante Dudu, que agora tem vínculo até o fim de 2023. Contratado em janeiro de 2015, o ex-jogador de Cruzeiro, Dínamo de Kiev e Grêmio já disputou 228 partidas pelo clube paulistano e marcou 55 gols. "Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a ...