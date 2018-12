Esporte Palmeiras anuncia a contratação do volante Matheus Fernandes, do Botafogo Neste ano, o jogador disputou 87 partidas e fez um gol. Ele assinou contrato de 5 anos com o clube paulista

O Palmeiras acertou nesta quarta-feira (19) mais uma contratação para a temporada de 2019. Trata-se do volante Matheus Fernandes, de 20 anos, que estava no Botafogo, onde foi revelado para o futebol profissional em 2016 e se destacou no Campeonato Brasileiro deste ano. De acordo com o clube alviverde, o jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas. ...