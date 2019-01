Esporte Palmeiras anuncia a contratação do atacante Ricardo Goulart por empréstimo Reforço era um antigo sonho da diretoria e é a sexta contratação para a temporada de 2019

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a contratação do atacante Ricardo Goulart. O jogador conseguiu acertar a sua liberação com o Guangzhou Evergrande, da China, para assinar contrato por empréstimo por uma temporada com o clube alviverde. O reforço era um antigo sonho da diretoria e é a sexta contratação para a temporada de 2019. O time chinês e o Palmeiras vão dividir...