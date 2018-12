Esporte Palmeiras anuncia a contratação do atacante goiano Carlos Eduardo O jogador estava por último no Pyramids, do Egito, no qual realizou 10 jogos e marcou um gol

O Palmeiras segue montando seu elenco para 2019. O clube paulista anunciou sua 4ª contratação, a bola da vez é o atacante Carlos Eduardo, de 22 anos, que estava no Pyramids, do Egito. O jogador, que é natural de Nerópolis, assinou contrato de 5 temporadas com o clube alviverde. Carlos Eduardo foi formado nas categorias de base do Goiás. O atacante subiu ao profis...